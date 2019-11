Scontro frontale a Vicchio, tre persone coinvolte

I Vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti nel comune di Vicchio in Via P. Costoli, per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente.

I Vigili del fuoco hanno estratto dall'abitacolo due persone che sono state affidate al personale sanitario del 118. I feriti in tutto sono tre. Si tratta di una 21enne in codice rosso, un 17enne in codice verde e una 47enne in codice giallo, tutti trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

