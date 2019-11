Spaccia cocaina a Montemurlo, arrestato 20enne

Spaccio di stupefacenti, un altro arresto nel Pratese. Stavolta siamo a Montemurlo, dove i carabinieri hanno messo in manette un 20enne di origini marocchine. Il giovane è stato sorpreso in viale dell'Unione Europea mentre stava vendendo tre dosi di cocaina a due giovani italiani. Ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e arrestato. Nel corso della perquisizione è stato trovato con altre ventidue dosi della medesima droga. Gli assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Prato per i conseguenti provvedimenti amministrativi mentre lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.

