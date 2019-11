Don Euro, giudice va in maternità: processo si rifà da capo

Il processo a don Luca Morini, detto don Euro, ex parroco imputato a Massa di estorsione, autoriciclaggio, detenzione, cessione di droga e sostituzione di persona, è da rifare perché un giudice del collegio va in maternità. La decisione comunicata stamani in tribunale, la magistrata che va in maternità dovrà essere sostituita fin dalla prossima udienza, fissata il 5 dicembre, ma poi dovranno essere riascoltati tutti i testimoni che in questi mesi erano comparsi in aula.

Tra questi i carabinieri che avevano seguito le indagini e gli 'escort', costituitisi parte civile, con cui Morini aveva intrattenuto rapporti fingendosi facoltoso magistrato. Don Euro finì in uno scandalo per frequentazioni a luci rosse, cene, viaggi, costose spa, ampia disponibilità di denaro e un tenore di vita lontano da quello consono a un parroco. E' imputato di estorsione per aver costretto a cedergli denaro il vescovo Giovanni Santucci.

