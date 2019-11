A Fucecchio la terza edizione di 'Obiettivo sviluppo e formazione'

Sabato 9 novembre all'auditorium La Calamita di Fucecchio (piazza Salvo D'Acquisto) si terrà la terza edizione di Obiettivo sviluppo e formazione, una giornata di incontro con formatori di madrelingua inglese e francese a cui partecipano prestigiose scuole internazionali tra cui Institut Française di Firenze, Alliance Française Valdinievole e provincia di Pistoia, Hachette Langue Française, Melton College, Loxdale English Centre, Work Experience in Ireland, Oxford University Press, Cambridge Assessment English.

Si tratta di un workshop in lingua inglese e francese che vuol offrire a docenti, studenti, imprenditori, amministratori locali, ma anche genitori e famiglie, un’opportunità di condivisione per la crescita personale, del territorio che amministrano, in cui risiedono e dove hanno le loro attività. L’iniziativa è dell’associazione culturale Iter Mentis, in collaborazione con lo Studio Barbara Cupiti e con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Città Metropolitana di Firenze.

Sarà possibile partecipare all’intera giornata, che comprende quattro laboratori, coffe-break e brunch (euro 20,00), oppure a mezza giornata, due laboratori e coffee-break (euro 10,00). Contributo studenti/carta Informagiovani: euro 10,00 (intera giornata) oppure euro 5,00 (mezza giornata).

Il programma:

Ore 8.30 con l’apertura dei lavori e prima parte dei laboratori

Ore 12,30 pausa pranzo

Ore 13.30 ripresa dei lavori

Ore 16.30 conclusione dei lavori e consegna degli attestati

Per informazioni e iscrizioni: associazione Iter Mentis 328 1289087 - info@itermentis.it

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

