Lavoratori senza contratto e irregolari in Italia e pessime condizioni igieniche: arrestata imprenditrice

I carabinieri di Quarrata, insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno tratto in arresto B. D., cittadina cinese di anni 50, titolare di un’azienda tessile sita a Quarrata.

Ieri sera, infatti, è stata accertata la presenza di cinque cittadini di nazionalità cinese, tra l’altro risultati tutti irregolari sul territorio nazionale, i quali erano intenti a cucire e confezionare abiti in totale assenza di qualsiasi contratto di lavoro ed in violazione delle normative sugli orari e sul periodo di riposo, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. Pertanto, tutto l’immobile, i macchinari presenti e 460 capi d’abbigliamento già confezionati, sono stati posti sotto sequestro.

Inoltre, venivano elevate sanzioni amministrative per 24.000,00 euro ed emesso provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. La donna, ultimate le formalità di rito, è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

