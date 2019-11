Linea Verde Life fa tappa a Prato tra economia circolare e bioarchitettura

Daniela Ferolla e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, faranno tappa a Prato sabato 9 novembre alle 12.20 su Rai1 per Linea Verde Life, per parlare di moda sostenibile e rispettosa dell’ambiente, di tutela delle acque e del territorio, di amore per gli animali, benessere e cultura orientale.

In che direzione si muove il distretto tessile pratese? Lana e acqua rigenerata, economia circolare e riduzione dell’impatto ambientale: queste oggi le parole d’ordine a Prato, da sempre sensibile al riciclo come vuole la tradizione dei “cenciaioli”.

Ma Prato è una città che guarda al futuro, puntando soprattutto sul verde con progetti di forestazione urbana ideati da eccellenze nel campo della bioarchitettura.

Incontreremo gli ingegneri del vento che lavorano presso il Polo Universitario di Prato per capire come la loro ricerca possa rendere le nostre città più sicure e a prova di tempesta. Non mancheranno i sapori unici del territorio, a cominciare dai sedani alla pratese, per continuare con la mortadella, i biscotti e le pesche targati Prato.

