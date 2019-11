Rigoletto al Teatro del Popolo, parte la stagione musicale a Castelfiorentino

La stagione musicale del Teatro del Popolo di Castelfiorentino prenderà il via sabato 9 novembre alle ore 20.30 con la rappresentazione del "Rigoletto" di Giuseppe Verdi.

Sul palcoscenico castellano uno dei più amati melodrammi verdiani sarà diretto dal maestro Lorenzo Castriota Skanderbeg con il baritono Carlo Kang nel ruolo di Rigoletto, mentre il soprano Claire Coolen sarà Gilda e il tenore Hun Kim sarà il Duca di Mantova, accompagnati dall'Orchestra sinfonica "Città di Grosseto".

I biglietti sono in vendita on line dal sito del Teatro del Popolo di Castelfiorentino e direttamente presso la biglietteria. Sono inoltre in vendita le Card Musica che permettono con un prezzo decisamente favorevole di assistere a 5 appuntamenti musicali della stagione del Teatro castellano compreso appunto il Rigoletto.

Tutto questo mentre incombe l'apertura della prestigiosa stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che mercoledì 13 e giovedì 14 novembre alle ore 21 inizierà con "Miseria e Nobiltà". L'intramontabile commedia partenopea, scritta da Eduardo Scarpetta con la regia di Luciano Melchionna, e resa celebre da uno storico film con Totò, è interpretata dal grande Lello Arena.

Sabato 9 Novembre ore 20.30

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

RIGOLETTO di Giuseppe Verdi

ORCHESTRA SINFONICA CITTA' di GROSSETO

Direttore Lorenzo Castriota Skanderbeg

Rigoletto baritono Carlo Kang

Gilda soprano Claire Coolen

Duca di Mantova tenore Hun Kim

Sparafucile basso Antonio Marani

Maddalena contralto M.Vittoria Paba

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 30

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 26

Loggione € 12

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

i biglietti per questo evento sono anche acquistabili on line dal sito del teatro www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio stampa

