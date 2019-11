Geotermia, conclusa la conferenza dei servizi per la Via della centrale di Montecastelli Pisano

Si è svolta a Firenze la seduta conclusiva della conferenza dei servizi relativa alla Valutazione di impatto ambientale (Via) per la realizzazione della centrale geotermica a ciclo binario in località Qualtra, a Montecastelli Pisano, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi). Si tratta di un impianto che prevede lo sfruttamento del fluido geotermico e la totale reimmissione dei fluidi senza quindi emissioni in atmosfera, per una potenza netta di 10 megawatt elettrici.

Dalla seduta è emersa una proposta di pronuncia di Via sostanzialmente favorevole, rispetto alla quale sono ancora in corso adempimenti di carattere tecnico che porteranno alla pubblicazione del verbale la prossima settimana.

Una volta pubblicate, le valutazioni tecniche contenute nel verbale della conferenza dei servizi saranno acquisite dalla Giunta regionale, a cui spetterà la deliberazione finale per la pronuncia della Via.

Fonte: Regione Toscana

