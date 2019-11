Si fingono della polizia municipale, truffa sventata a Altopascio

Questa mattina (venerdì 8) due persone si sono presentate alla porta di una abitazione di Altopascio fingendo di essere della Polizia Municipale e chiedendo di poter entrare in casa. La proprietaria si è insospettita, non li ha fatti entrare e nel frattempo ha avvisato i parenti, cosa che ha fatto allontanare i due soggetti.

Sul posto è subito intervenuta anche la Polizia Municipale di Altopascio, che sta ora cercando di raccogliere più elementi possibili per identificare i due truffatori.

Il sindaco, Sara D'Ambrosio e il comandante della Polizia Municipale, Italo Pellegrini ricordano quello che può essere definito un piccolo vademecum da tenere sempre a mente: non aprire agli sconosciuti; chiedere il documento di riconoscimento e il tesserino identificativo (in dotazione e obbligatorio a tutte le forze dell'ordine, compresa la Polizia Municipale); cercare di raccogliere più elementi possibili (targa del veicolo, abbigliamento, segni particolari) da fornire poi alle forze dell'ordine, così da facilitare le verifiche e le indagini; se si hanno dei dubbi su chi possano essere le persone alla porta contattare immediatamente il 112 o la Polizia Municipale di Altopascio. È inoltre importante ricordarsi che tutte le aziende (luce, gas, telefonia, aziende sanitarie) non si presentano alla porta senza prima aver annunciato il proprio arrivo con avvisi specifici.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa

