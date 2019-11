Bisonte Firenze, sfida contro il Cuneo al Mandela per tornare alla vittoria

Archiviato il miniciclo di partite ravvicinate, Il Bisonte Firenze si appresta a tornare in campo domani per la sesta giornata del campionato di serie A1: alle 17 Dijkema e compagne ospitano al Mandela Forum la Bosca San Bernardo Cuneo, al termine di una settimana di allenamenti finalmente ‘tipo’. Senza impegni infrasettimanali, coach Caprara ha potuto preparare questo match con molta più tranquillità e meticolosità, con l’obiettivo di tornare al successo dopo la battuta d’arresto di sette giorni fa contro Brescia: impresa non facile, perché Cuneo ha dimostrato di essere una squadra solida, e al di là degli ultimi due ko con Chieri e Brescia è stata capace di battere due corazzate come Scandicci e Monza, totalizzando sei punti nelle prime cinque giornate. Il Bisonte è al completo e dovrà ripartire dalla sua versione pre Brescia per consolidare un terzo posto in classifica che è già straordinario.

EX E PRECEDENTI – L’unica ex della gara è la centrale di Cuneo Sonia Candi, che ha giocato con Il Bisonte nella scorsa stagione in serie A1, mentre i precedenti fra le due squadre sono due, entrambi risalenti all’ultima annata, con un successo per Firenze (3-0 al Mandela Forum) e uno per la Bosca (3-1 al PalaUbiBanca).

LE PAROLE DI GIOVANNI CAPRARA – “Contro Cuneo sarà un’altra partita difficile, in particolare perchè come Brescia è una squadra di grandi battitori, in primis Van Hecke e Nizetich per citarne soltanto due: dovremo essere bravi a reggere l’impatto con la nostra ricezione per costruire meglio il gioco, e poi dovremo cercare di variare di più i colpi in attacco, cosa che non siamo riusciti a fare nella partita precedente. Come sempre poi sarà importante avere pazienza, difendere e tirare su tanti palloni: veniamo da una sconfitta e vogliamo assolutamente tornare a vincere, anche se sappiamo che non sarà facile. In settimana la squadra si è allenata molto bene, quindi sono tranquillo: stiamo crescendo dall’inizio del campionato ma vogliamo continuare a farlo”.

LE AVVERSARIE – La Bosca San Bernardo Cuneo di coach Andrea Pistola dovrebbe schierarsi con Carlotta Cambi (classe 1996) in palleggio, la belga Lise Van Hecke (1992) come opposto, l’argentina Yamila Nizetich (1989) e l’austriaca Srna Marković (1996) in banda, Marina Zambelli (1990) e Sonia Candi (1993) al centro e Giorgia Zannoni (1998) nel ruolo di libero.

Fonte: Il Bisonte Firenze - Ufficio stampa

