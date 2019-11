Manifestazione FdI al monumento ai caduti a Castelfiorentino

Ieri, 9 Novembre 2019, in piazza Gramsci a Castelfiorentino, davanti al monumento ai caduti oggetto di discussioni inutilmente accese nei giorni scorsi, ci siamo riuniti, esponenti e rappresentanti politici di zona con la cittadinanza che ha accolto la nostra pacata proposta di deporre un omaggio floreale ai caduti per la Patria e l’unità nazionale ricordando il valore del 4 Novembre e, essendo ieri stato il trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, è stato doveroso per noi ricordare i caduti per la libertà da ogni tipo di oppressione. A ribadire la sacralità di tale libertà è intervenuto il senatore On. Achille Totaro riaffermando inoltre il bisogno di quella che potremmo chiamare “giustizia storica” ovvero il riconoscimento quanto più imparziale dei fatti storici “più scomodi”, e dunque più adombrati dal “canone”, da parte di tutte le forze politiche.

Sulle stesse tematiche, riportando le proprie riflessioni al contesto locale sulla neonata pluralità politica in zone da sempre simbolo dell’egemonia della sinistra, sono intervenuti oltre alla sottoscritta, Federico Pavese portavoce di Fratelli d’Italia dell’Empolese – Valdelsa e il consigliere comunale della Lega Paolo Cambi che ringraziamo per aver presenziato. Presenti anche i consiglieri di FdI Paolo Ingenito di Montelupo e Gianluca Barbato di Cerreto Guidi.

Sebbene questa iniziativa sia stata promossa e proposta da Fratelli d’Italia e accolta dalla Lega, abbiamo scelto come sfondo ai vari interventi solamente una bandiera tricolore, nessuna di partito, a sottolineare in primis il valore dell’unità nazionale e, in secundis, l’universalità del perseguimento della Libertà.

Fratelli d'Italia Empolese Valdelsa

