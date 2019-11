Clamoroso a Monterosi, il Tuttocuoio pareggia in dieci con la capolista

Se non è stata un'impresa, poco ci è mancato. Il Tuttocuoio ha sfoderato la miglior prestazione di tutta la stagione - e forse di tutto il 2019 - ed è andato a pareggiare a Monterosi sul campo di quella che, fino a oggi, era la prima in classifica in solitaria nel girone E di Serie D. Il risultato finale è stato di due a due, ma addirittura va stretto ai ragazzi di infantino, il quale sembra aver proprio rigenerato l'ambiente.

I media laziali parlavano di testa-coda e di partita quasi già vinta per il Monterosi, ma nel primo tempo sono arrivate due scosse a firma di Olivieri e Pedalino. Nella ripresa ha accorciato Costantini e pareggiato Sciamanna, ma rimane la grande prova del club di Ponte a Egola. Da segnalare che prima della rimonta il Tuttocuoio era rimasto in dieci.

Di seguito il tabellino a opera di Almanacco Calcio Toscano.

Monterosi-Tuttocuoio 2-2

MONTEROSI: Marciano, Piroli, Petti, Costantini, Buono, Espostio, Traore, Massimo, Persichini, Mastrantonio, Sciamanna. A disp.: De Maio, Gasperini, Dekic, Pellacani, Marianeschi, Canestrelli, Angelilli, Squerzanti, Simoncelli. All.:

TUTTOCUOIO: Prisco, Videtta, Bertolucci, Fino, Bagatti, Chiti, De Carlo, Boldini, Pedalino, Olivieri, De Cerchio. A disp.: Giannangeli, Ruggero, Diolaiti, Iroanya, Benericetti, Valenti, Chicchiarelli, Principe, Maresca. All.: Infantino Pietro

ARBITRO: Francesco Burlando di Genova

RETI: 15° Olivieri, 37° Pedalino, 78° Costantini, 80° Sciamanna

