Montesport, sabato di riscatto: vittoria perentoria contro Pontemediceo

La Montesport batte con un perentorio 3-1 il Pontemediceo Volley e riscatta la sconfitta patita la scorsa settimana in quel di Firenze contro la Rinascita Volley. Nello starting six coach Pistolesi propone la diagonale Bernini - Checchi, Mazzini e Mangini al centro, Anichini libero, lei stessa e Bellini di banda.

Eppure le cose non erano iniziate bene per la squadra di casa che sotto gli attacchi a rete delle ospiti perdono il primo set 21 - . 25 in poco piu' di 25 minuti senza mai dare l'idea di poter contrastare il gioco grintoso proposto dalla avversarie.

Tanta tensione per la Montesport che parte contratta: troppi errori gratuiti in battuta ed in attacco per le ragazze montespertolesi che pagano dazio e lasciano la vittoria del 1 set alle piu' agguerrite e concrete ragazze del Pontemediceo guidate da bordo campo da un motivassimo Mister Panicucci.

Nella seconda frazione di gioco Mister Pistolesi apporta delle modifiche alla formazione iniziale: entrano Calamai per Checchi nel ruolo di opposto e Viti per Bellini nel ruolo di banda.

La Montesport parte forte, migliora il gioco in difesa ed in attacco e con grande lucidita' allunga con merito fino al conclusivo 25-18

Nel terzo set la musica non cambia; la Montesport, complice un Pontemediceo falloso in attacco ed in difficolta sulle ricezioni, comanda saldamente le operazioni e fa suo il parziale con il risultato di 25 a 18 .

Nel quarto set assolo della squadra di casa che controlla agevolmente il gioco per piazzare un micidiale break che manda in tilt la compagine ospite ; Calamai e compagne siglano la vittoria del set con il punteggio di 25 a 9 che significa la fine della partita e la conquista di 3 punti per la classifica.

Questo il commento a fine partita del capitano Rubina Calamai: "Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà ad incontrare il Pontemediceo perché si tratta di una squadra che difende molto e si fa notare a muro; siamo state brave a rimetterci in carreggiata dopo aver perso il primo set ed a recuperare lo svantaggio per poi controllare il gioco per il resto del match. Brave a tutte le mie compagne che hanno dimostrato lucidità e concentrazione per tutta la partita. Sabato prossimo ci aspetta un'altra battaglia a Modena contro il fanalino di coda Volley Accademy ; dovremo essere brave a dare continuità ai risultati per restare nei piani alti della classifica".

Montesport - Pontemediceo Volley: 3-1

parziali: 21 - 25 in 27 minuti; 25 - 18 in 27 minuti; 25 - 18 in 26 minuti: 25 - 9 in 20 minuti

durata incontro: 1 h e 49 minuti



MONTESPORT : PISTOLESI , CALAMAI (K), BELLINI, VITI, MAZZINI, MANGINI, BERNINI, ANICHINI (L1), VITRO' (L2), BERNINI, GALGANI, DOZI,CHECCHI

Allenatore: GIULIA PISTOLESI



PONTEMEDICEO VOLLEY : STORNI (K). MAZZI, LAMPERI, ZERINI. LUDDI. MARGHERI, PAPINI, TERZAROLI, BECHELLI, PARA, PITTO, BACCI, TUCCIO (L1), COSENTINO (L2)

Allenatore:DAVIDE PANICUCCI



ARBITRI : ZACCARIA e PASQUINI di Firenze

Fonte: Montesport - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volley