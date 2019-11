Volley Montesport, i risultati delle giovani leve

Di seguito i risultati del vivaio Montesport.

VOLLEY MONTESPORT - TERZA DIVISIONE - Girone A

MONTESPORT vs ASD FIRENZE 5

1-3

Parziali:16/25;25/16;17/25;14/25 Una bella partita di pari livello per la Montesport Volley -Terza divisione allenata da Valentina Volpini nel match casalingo contro l’Asd Firenze. Secondo set vinto in questa quarta giornata di Campionato grazie ad una serie di battute positive del nostro capitano che hanno messo in difficoltà le avversarie. Soddisfazione per l’allenatrice che, nonostante la sconfitta, ha visto un gioco corale della squadra, in cui ogni giocatrice ha dato un contributo importante facendo salire il punteggio.

VOLLEY femminile under 13- Campionato Fipav MONTESPORT/ VOLLEY BACCI CAMPI BISENZIO 25/14 25/19 24/26 Oggi 10 Novembre al Palalessandro di Montespertoli la Montesport U13 batte per 2 set a 1 la Volley Bacci di Campi Bisenzio. Brave le nostre atlete che iniziano subito bene senza commettere errori. Il primo set prosegue sempre in netto vantaggio per le padrone di casa. Prosegue il gioco positivo e la bella intesa negli attacchi anche nel secondo set.Al terzo set sul punteggio di 21 a 18 per la Montesport , le avversarie mettono a segno alcuni punti che portano le squadre sul 24 a 24 .Terzo set viene vinto dal volley Bacci di Campi Bisenzio su banalissimi errori sul finale.

VOLLEY FEMMINILE - UNDER 12 - Campionato UISP Montaione pol.95 VS Montesport Parziali: 6/25 9/25 11/25 Allenatori:Giulia Pistolesi Chiara Buoncristiani Grande vittoria della U12 contro il Montaione. Risultato senza mezze misure che vede le nostre atlete padroneggiare sia in attacco che in difesa in tutti e tre i set. VOLLEY FEMMINILE UNDER 12 4X4

Doppio pareggio per la Montesport Under 12 4X4 sul campo del Gambassi con l’allenatrice Chiara Buoncristiani. Questi i parziali: Contro la Sestese:25-23 19-25 Contro la Pol. I giglio:25-18 19-25. VOLLEY MONTESPORT -MINIVOLLEY S3 GREEN Una vittoria e una sconfitta oggi per il MINIVOLLEY S3Green. Ad avere la meglio nel primo match la squadra Liberi e Forti per 2 a 0. Le giovani atlete del MINIVOLLEY non si fanno però scoraggiare e vincono la sfida contro la Pallavolo Galluzzo per 2 a 0. Questi i parziali: Liberi e Forti vs Montesport: 21-14;21-6 Montesport vs Pallavolo Galluzzo:21-11;21-18

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volley