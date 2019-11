Cartello contro i disabili in un locale di Livorno, è polemica

Un cartello che contiene quello che sembra essere un chiaro messaggio contro i disabili, è apparso all'esterno di un locale nella 'Venezia' di Livorno. Un esposto è stato presentato contro una pedana di accesso al ristorante, che non permette l'accesso ai disabili, da qui la risposta con il messaggio (che offende i disabili ndr), fanno sapere i proprietari de la 'Stuzzicheria di mare in Venezia'.

Le critiche mosse da alcuni alla struttura, perché a loro avviso non a norma, hanno dato luogo a molti controlli e a dire dei proprietari, non sarebbe stata riscontrata alcuna infrazione e che, anzi, la pedana sarebbe stata approvata dall'amministrazione comunale.

Il cartello

"Secondo alcuni mo…idi autoctoni (che hanno pensato bene di fare un esposto), noi della Stuzzicheria di Mare, avremmo fatto costruire una pedana di tale fatta, senza avere preventivamente regolare permesso dal Comune di Livorno (e sicuramente non gratuito). Ora il rammarico che noi abbiamo è questo: purtroppo circa 50-60 anni fa la scienza medica non aveva ancora inventato il Tri Test e l’amniocentesi, altrimenti avremmo volentieri consigliato ai genitori di cui sopra di farla bene e magari ripetere l’esame, e poi visti i miserevoli risultati non farne di proprio di nulla!!!"

Il messaggio, che ha scatenato polemiche accese, ora è stato cancellato dal profilo social del locale, al quale ha fatto seguito anche un messaggio di scuse.

Pd Livorno: parole inaccettabili

Non conosciamo la controversia che riguarda il locale "La stuzzicheria di mare in Venezia", riteniamo tuttavia inaccettabili le parole utilizzate nel volantino.

Parole che si sono rilevate offensive nei confronti delle persone disabili e delle loro famiglie.

In questo caso le scuse non sono sufficienti anche perché quelle pubblicate sulla bacheca Facebook sono state subito cancellate.

Invitate nel vostro locale dei ragazzi e delle ragazze disabili, parlate con le loro famiglie e con le associazioni del mondo del volontariato. Utilizzate questa volta le parole per costruire qualcosa di buono.

Iacopo Melio: mai usare parole sui disabili come offese

In un post sulla sua pagina Facebook, Iacopo Melio, giornalista e Cavaliere dell'Ordine al merito al Merito della Repubblica italiana scrive: "Ripetiamo tutti insieme Stuzzicheria Di Mare: usare parole riguardanti la disabilità (in questo caso la Sindrome di Down) come forma di offesa e denigrazione, è sbagliato... anche nei casi in cui si potrebbe avere ragione."

Tutte le notizie di Livorno