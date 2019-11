I libri corali della Collegiata di Santa Croce andrebbero esposti

Nel bellissimo volume Tesori nascosti nel territorio di San Miniato di Annamaria Ducci e Letizia Badalassi, edito da Pacini Editore nel 1999, si trova un’esauriente sezione dedicata ai 5 libri corali della Collegiata di Santa Croce sull’Arno.

Oggi, in questa neo-fioritura del sacro voglio proporre, per i nostri lettori, una necessaria sintesi al fine di favorire una conoscenza di questi tesori databili dal 1390 al 1406. Siamo nel periodo in cui la Signoria Fiorentina teneva in grande considerazione la piccola Santa Croce perché era un presidio strategico, insieme a Castelfranco, sulla riva destra dell’Arno, in funzione antipisana e lucchese.

Molti di questi magnifici corali in scrittura gotica e miniature di acceso cromatismo, “firmati” in gran parte da don Simone Camaldolese, meriterebbero di essere esposti in un luogo idoneo per l’arricchimento culturale, estetico e religioso dei santacrocesi e non solo.

Sono una testimonianza di una fioritura eccezionale insieme ad altri esempi, ugualmente splendidi, che si trovano nella chiesa di Santo Stefano in Montopoli Val d’Arno, nel Museo Diocesano di San Miniato, nella chiesa di San Leonardo a Cerreto Guidi e in altri luoghi della Diocesi di San Miniato.

Valerio Vallini

