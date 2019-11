La Lega soddisfatta per il convegno sul tema della 'Perdita di sovranità'

Grande interesse e partecipazione sabato pomeriggio a Ponte a Egola, presso la Biblioteca Comunale, per il convegno sul tema “LA PERDITA DELLA SOVRANITA’ IN ITALIA. Da quella del Popolo a quella dello Stato”, organizzato dal gruppo Lega di San Miniato. Hanno portato il loro contributo due relatori di grande valore, moderati dal Commissario Lega per il Comprensorio del Cuoio, Giovanni Pasqualino: la Prof.ssa Ginevra Cerinna Feroni, costituzionalista e il Prof. Marco Sabbioneti, docente della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze.

Il convegno è stato l’occasione per approfondire una tematica di grande attualità, quale quella del sovranismo, prendendo le mosse dall’analisi della crisi del principio della sovranità statele, oggi sempre più offuscato dall’appartenenza dello Stato a organizzazioni sovranazionali, quali l’Unione Europea, che considerano gli Stati membri come risorse da utilizzare piuttosto che libere parti portatrici di valori e interessi preminenti.

Nello specifico, la Prof.ssa Cerinna Feroni, prendendo spunto dalle vicende che hanno caratterizzato la recente crisi di governo, si è soffermata sul concetto di sovranità popolare, principio fondamentale della Costituzione della Repubblica Italiana, la cui centralità appare sempre più soppiantata dalla volontà parlamentare che, invece, dovrebbe esserne l’espressione.

Il Prof. Sabbioneti ha, invece, approfondito il tema della Costituzione sociale spiegando come la nostra carata costituzionale sia stata concepita per valorizzare quelle realtà, appartenenti al settore economico, scientifico e culturale, capaci di influenzare positivamente lo sviluppo sociale della comunità nazionale. In questo senso, essa si differenzia nettamente dalle logiche meramente finanziare e speculative che caratterizzano le strutture sovranazionali europee. In tal senso appare necessario un profondo ripensamento del concetto stesso di Europa e delle sue organizzazioni partendo dalle sue radici, affinché diventi finalmente un’Europa dei popoli e non delle élite.

Il convegno si è concluso con un dibattito con alcuni interventi dal pubblico a cui è seguita una cena presso Hotel Ristorante Villa Sonnino.

Fonte: Lega San Miniato

Tutte le notizie di San Miniato