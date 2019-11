Leggerissimo, episodio II: la libreria 'free'

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

Nella seconda puntata è stata ospite Chiara Gozzini, scrittrice di San Miniato che ha esordito nel 2018 con L'isola degli uccelli del paradiso. Ci ha parlato anche della Little Free Library nella città della Rocca.

Nel player potete riascoltare tutta la puntata in podcast, mentre in basso trovate i video: si apre con Le Ragazze di Emma Cline, si passa a Personaggi Precari di Vanni Santoni, infine l'intervista a Chiara Gozzini, con i suoi preziosi consigli.

Appuntamento alla prossima puntata di Leggerissimo, in onda lunedì 18 novembre. Diretta dalle 16.10 su Radio Lady (fm 97.7, 102.1 a Pisa e Livorno) e su Clivo Tv, ma anche in streaming sulla pagina Facebook di Radio Lady.

Non dimenticate! Se lavorate in librerie, biblioteche o a stretto contatto coi libri oppure se semplicemente non potete vivere senza, contattateci e potrete venire ospiti in trasmissione. Altrimenti anche semplici consigli di lettura sono ben accetti!





Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Toscana