Un'ambulanza letteraria dalla Sicilia a Empoli per parlare di 'libri proibiti'

Ambulanza Letteraria - Banned Books libri proibiti - il progetto di biblioterapia on the road creato dallo scrittore siciliano, Cono Cinquemani, autore del romanzo "Zia Favola - una storia siculish" (AutAut editore), - che mercoledì 13 novembre, alle ore 21:00, si fermerà a Empoli, nella libreria Cuentame di Piazza Farinata degli Uberti. Insieme con l'ideatore interverranno: Margherita Ingoglia, Agata Squillaci e letture a cura dell’attrice Katia Frese.

Un appuntamento meta-letterario in cui si parlerà di libri, libroterapia e proibizionismo, quello che hanno subito alcuni dei più famosi romanzi della letteratura, a causa delle politiche ostili: i Banned Books.

Un'avventura fatta da pochi ingredienti quella di Ambulanza Letteraria iniziata lo scorso 9 ottobre a Roma, e proseguita in Sicilia, a Favara, Sambuca di Sicilia, Sciacca, Catania, poi a Seul. Dalla Korea del Sud, durante una diretta streaming sui social, lo scrittore Cinquemani ha discusso di "1984" il best seller di George Orwell, romanzo vietato per molti anni proprio nella stessa Korea. "Abbiamo voluto definire Ambulanza Letteraria un vero e proprio Cammino di Santiago dei libri - afferma lo scrittore, Cinquemani -.Questo viaggio è Il nostro e' un progetto aperto a tutti, chiunque abbia voglia di farne parte non deve far altro che chiedere".

Ambulanza Letteraria - grazie al lavoro di Cono Cinquemani, Alessandro Marchese, curatore marketing Markesing (marketing sociale); Ljubiza Mezzatesta, web designer, illustratrice, nonché ideatrice del logo e customizzatrice dell’Ambulanza Letteraria; Margherita Ingoglia, giornalista, blogger per Fimmina che legge, curatrice testi e comunicazione - ha lo scopo di trascinare il lettore in un ‘luogo altro’, una zona neutrale in cui poter interagire attraverso i protagonisti delle storie e dei mondi nuovi, raccolti in essi.

Curare l'anima e non solo: il tour di "Ambulanza Letteraria" ha ampliato il progetto di biblioterapia con l'approfondimento delle vicende proibitive editoriali che hanno subito molti romanzi: i Banned Books. Romanzi censurati, vietati, manomessi e mandati al rogo perché ritenuti scomodi, inappropriati, eversivi. La riscoperta di queste opere imbavagliate dal politicamente corretto diventa il monito per ribadire l’importanza della libertà di espressione e di edizione, ancora oggi. A tal proposito chiedersi, in questa epoca contraddistinta dall'iper-informazione, verso che genere di censura ci si sta avviando, se esiste ancora (la censura) e in che modo la si subisce.

"Un libro, se letto nel momento giusto, può salvare. Questo è da sempre il motto di Ambulanza letteraria - afferma lo scrittore Cono Cinquemani -. Noi di Ambulanza Letteraria crediamo nel potere salvifico dei libri e nella loro capacità di aprire la mente per crescere e conoscere. Siamo stati ospiti nelle scuole, librerie, biblioteche e nei caffè letterari per incontrare studenti, lettori, scettici e appassionati, e ribadire il valore inestimabile dei romanzi e della lettura. Credo che comprendere le ragioni per le quali, ancora oggi per esempio, in alcune scuole della stimata America si decida di censurare i testi, sia una questione interessante - continua lo scrittore. - Se alcuni romanzi fossero rimasti censurati, il nostro patrimonio letterario italiano sarebbe rimasto orfano di Ragazzi di vita di Pasolini, La mascherata di Moravia o Il Decamerone di Boccaccio, per citarne solo alcuni. E sarebbe stato imperdonabile".

Amore per la lettura, una manciata di follia e una cascata di libri. Avvicinare alla lettura, convertire i miscredenti e trascinare libri e lettori laddove se ne senta il bisogno: questa è la missione di Ambulanza Letteraria. Con la consapevolezza che un libro possa davvero salvare, la lettura confortare perché possiede la capacità di raccontare una storia nella quale è possibile riflettersi o non rivedersi affatto; consapevoli che la lettura e i libri siano in grado di guidare le solitudini verso risvolti inaspettati, che i libri riescano a tenere compagnia in qualunque via buia, in ogni piazza affollata, in qualsiasi prigione senza chiedere nulla in cambio; certi che la lettura sia capace di generare una chimica sensuale ed erotica, esattamente come una lunga storia d'amore o un'improvvisa attrazione fatale. Fedeli all'idea che i libri siano capaci di creare legami unici, magici, forse addirittura eterni. Questa è Ambulanza Letteraria.