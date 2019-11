Quando Camilleri visse a Livorno: rassegna alla Biblioteca Labronica

UNA GIORNATA PARTICOLARE

appuntamenti il venerdì a villa maria

venerdì 15 novembre h 18.30

ANDREA CAMILLERI a Livorno 1957-1963

dai documenti dall'Archivio La Salvia

a cura di Eleonora Zacchi, direttrice del Centro Artistico Il Grattacielo

in collaborazione con Centro Artistico Il Grattacielo

Sapevate che Andrea Camilleri ha vissuto e lavorato a Livorno tra il 1957 e il 1963? Se ne parlerà venerdì 15 novembre alle 18.30, all'incontro di “Una giornata particolare”, la rassegna della Biblioteca Labronica con sede di Villa Maria, a cura di Coop. Itinera.

L'appuntamento sarà dedicato al racconto della presenza di Andrea Camilleri a Livorno attraverso alcuni documenti relativi al Centro Artistico Il Grattacielo, all'interno del Fondo La Salvia.

La direttrice artistica del Centro, Eleonora Zacchi, attrice, regista e drammaturga, ripercorrerà la storia della nascita di questo spazio culturale, attivo dal 1957, con sede in piazza Attias e trasferito successivamente in Via del Platano, dove è attivo ancora oggi.

Andrea Camilleri, recentemente scomparso, classe 1925, è stato uno scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo. Ha insegnato regia all'Accademia nazionale d'arte drammatica. È stato il primo a portare Beckett in Italia e a lui si devono le rappresentazioni teatrali di testi di Ionesco, Adamov, Strindberg, T. S. Eliot. Majakovskij. Dal 1959 a tutti gli anni sessanta, ha lavorato alla produzione di sceneggiati RAI come tra Le avventure di Laura Storm, Il tenente Sheridan, Le inchieste del commissario Maigret. Poi negli anni Novanta è divenuto lo scrittore più richiesto d’Italia con i romanzi su Montalbano.

A Livorno Camilleri arriva nel 1956, per collaborare a un progetto culturale del padre gesuita Egidio Guidobaldi, dell'Istituto San Francesco Saverio di Via del Platano e sarà attivo nella nostra città fino al 1963.

Proiezioni dedicate ai film su parigi e i suoi artisti

Proseguono inoltre le proiezioni collettive del martedì pomeriggio alle ore 17.00 dedicate ai film su Parigi e i suoi artisti, in concomitanza con la mostra “Amedeo Modigliani e l'avventura di Montparnasse”.

Prossimo appuntamento:

venerdì 22 novembre h 18.30

Arte e paura

da Modigliani a Devil's Candy passando per La Casa dalle finestre che ridono

con Alessio Porquier e Valentina La Salvia

a seguire cortometraggi sul tema

a cura di FIPILI Horror Festival

