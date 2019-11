Lello Arena dà inizio alla stagione di prosa a Castelfiorentino

Dopo il via alla stagione musicale con un apprezzato "Rigoletto", arriva mercoledì 13 e giovedì 14 novembre alle ore 21,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino "Miseria e Nobiltà", il capolavoro teatrale di Eduardo Scarpetta, composto nel 1887, con un riadattamento di due atti interpretato da Lello Arena per la regia di Luciano Melchionna.

La trama ruota intorno all'amore del marchesino Eugenio per Gemma talentuosa ballerina del San Carlo, figlia di un cuoco arricchito. Il padre di Eugenio, il marchese Ottavio Favetti ostacola il matrimonio proprio per le umili origini di Gemma.

Uno spettacolo di grande impatto, divertente e ironico con un Lello Arena perfetto erede di quella maschera tra le maschere che appartenne a Eduardo e ai suoi epigoni.

"Ancora oggi tra commedia dell'arte e tragicomica attualità- osserva il regista Luciano Melchionna- i personaggi di Scarpetta, privi di approfondimento psicologico, vivono e scatenano il buonumore e le mille possibili riflessioni che l'affresco satirico di un'intera umanità può suggerire. Un'opera comica, dunque, per anime compatibili con la risata, in attesa del miracolo. E cos'è il teatro se non il luogo dove il miracolo può manifestarsi?"

La stagione di prosa proseguirà il 12 e il 13 dicembre con Tullio Solenghi e Massimo Lopez, per proseguire il 17 gennaio con "Scene da Faust", per la regia di Federico Tiezzi, il 29 gennaio con Massimiliano Gallo in "Il Silenzio grande", il 6 e il 7 febbraio con Francesco Pannofino in "Mine vaganti", il 18 febbraio con Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzerini in "Arsenico e vecchi merletti" per concludersi il 5 marzo con la danza di "Traviata".

Mercoledì 13 e Giovedì 14 Novembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

MISERIA E NOBILTA'

di Eduardo Scarpetta

adattamento a cura di Lello Arena e Luciano Melchionna

con Maria Bolignano, Tonino Taiuti, Giorgia Trasselli e con Raffaele Ausiello, Veronica D'Elia, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Alfonso Dolgetta, Sara Esposito, Carla Ferraro, Serena Pisa, Fabio Rossi, Fabrizio Vona

Regia Luciano Melchionna

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 20

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 18 /ridotto € 16

Loggione € 8

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

Fonte: Ufficio stampa

