Paziente dà in escandescenze al Cisanello e spacca parete: arrestato

A Pisa, i militari della locale Compagnia Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne tunisino residente a Livorno, pregiudicato e sottoposto al divieto di dimora nella provincia pisana.

I carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso l’Ospedale Civile “Cisanello”, dove era stato segnalato un giovane in escandescenze. Giunti sul posto, i militari hanno fermato l’uomo che, in attesa di essere sottoposto a una visita per un riferito dolore alla gamba, aveva poco prima inveito contro il personale medico, al contempo prendendo a calci e pugni una parete in cartongesso, rompendola; non contento, il soggetto, alla vista dei carabinieri, ha dato in ulteriore escandescenza, opponendosi al controllo.

È scattato l’arresto per danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

