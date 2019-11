Fucili semiautomatici alla municipale, Italia Viva: "I consiglieri della Lega vivono su Marte"

“Ma dove vivono i consiglieri della lega? Su Marte? La sicurezza e la legalità sono temi reali, che vanno affrontati (anche a Firenze) con serietà, non con gli slogan. Se si vuole fare una discussione seria si parli di organici delle forze dell’ordine (spesso sottodimensionati) e di certezza della pena per chi commette i reati. Pensare a fucili automatici per la polizia municipale è una proposta fuori dalla realtà.” Così il deputato fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi e l’esponente fiorentino di Italia Viva Francesco Grazzini.

"Se poi la Lega vuole proprio organizzare un presidio, gli diamo un’idea noi: lo faccia per ricordare ai fiorentini come Salvini, da Ministro dell’Interno per 14 mesi, non ha fatto niente per aiutare il lavoro delle forze che operano a Firenze.” Concludono Toccafondi e Grazzini