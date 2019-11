Antidepressivi come cura dimagrante: arrestato medico con studio a Pistoia

Una cura dimagrante fatta di ansiolitici, antidepressivi e ormoni tiroidei. Per questo un medico torinese, con studio medico anche a Pistoia, è stato arrestato dai carabinieri del Nas di Firenze e trasferito ai domiciliari su disposizione del gip di Pistoia. Il professionista è specializzato in scienza dell'alimentazione a indirizzo dietologico e dietoterapico. Nei guai sono finite anche la titolare e una dipendente di una farmacia di Pistoia, non lontana dallo studio de medico: dovranno presentarsi tutti i giorni alla polizia giudiziaria. Le indagini sono partite a gennaio 2019, con il sequestro in una farmacia di centinaia di ricette con farmaci prescritti il cui utilizzo è vietato per scopi dimagranti. Tutte le prescrizioni erano a firma del medico torinese.

