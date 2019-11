Calcio e beneficenza, maglie all'asta per Borgonovo Onlus

Le maglie di Lorenzo Venuti e Manuel Pasqual a Rignano per il pranzo di beneficenza per Borgonovo Onlus La donazione dei due calciatori in merito alle iniziative di sabato 16 novembre 2019

Sabato sarà possibile anche partecipare alla lotteria di beneficenza che prevede l'estrazione di 2 SPLENDIDE MAGLIE AUTOGRAFATE donate da Manuel Pasqual e Lorenzo Venuti per la raccolta fondi a favore della Fondazione Stefano Borgonovo Onlus.

L'evento che si svolgerà, a partire dalle ore 12, in Via Roma presso gli impianti sportivi con l'intitolazione dei due spazi, proseguirà con il pranzo di beneficenza presso il Café Groove Restaurant in località Santa Maria Maddalena (circa 2,5km di distanza).

La quota di partecipazione è di 20 euro, prenotazione obbligatoria al numero 348.8716145. Posti ancora disponibili.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno

