L'ASP Pallavolo Montelupo si allena con lo staff tecnico della Nazionale

Lunedì 11 novembre presso il palazzetto "Sergio Bitossi" di Montelupo si è svolta una giornata di allenamenti insieme allo staff tecnico della Nazionale, presieduto da l’allenatore della Nazionale Femminile B, Luca Pieragnoli. A questo allenamento hanno partecipato ragazze U14 e U16 . L’ingresso della ASP Pallavolo Montelupo nel programma “L’Italia siete voi” è avvenuto a seguito della comunicazione da parte del Presidente Nazionale della FIPAV, Pietro Bruno Cattaneo.

Nella nostra Toscana, sono soltanto 7 le società riconosciute e sono state redatte in una classifica che vede proprio la ASP Pallavolo Montelupo al 1° posto di questa graduatoria! E' stato un incontro tecnico importante e formativo per i nostri tecnici e per le ragazze. Un' interessante iniziativa della Federazione che, sicuramente, vuole avvicinare la base del movimento allo staff della Nazionale, cercando di trasferire a società che operano nel settore giovanile, l'esperienza e le conoscenze dei propri migliori tecnici. Sono state 5 ore appassionanti ed utili per tutti, che Luca Pieragnoli ha condotto con grande professionalità. Siamo orgogliosi di avere avuto questo riconoscimento che ci sprona a fare ancora di più ed ancora meglio. Grazie a chi ha ideato questo progetto, alla Fipav ed a tutti noi, dirigenti, allenatori e atlete, che nel tempo, con il lavoro e la passione, abbiamo raggiunto questo importante traguardo!

Tutte le notizie di Volley