Tassa di soggiorno a Volterra, ex assessore Baruffa: "Oggi i dati mi danno ragione"

In questi giorni ho saputo che gli introiti della tassa di soggiorno comunale sono andati oltre le aspettative. Era un po' un incognita, perché di fatto era il primo anno intero dopo la sua istituzione. Sono stati superati i 270.000 mila euro inseriti nel previsionale, e credo che a fine anno sarà superata la soglia dei 280.000. Sono molto soddisfatto, soprattutto con chi andava dicendo che la tassa di soggiorno avrebbe influito in negativo sugli arrivi. Avevo detto più volte che la tassa non poteva influire sugli arrivi, i dati della regione e di altri comuni avevano dimostrato questo. E anche Volterra non è stata a di meno. Una stagione positiva quindi quella del 2019, programmata nel 2018. Credo che ancora ci sia da lavorare molto, ma negli anni sono i dati che parlano, Volterra è cresciuta in modo costante.

Certo è che il turismo è cambiato, molto più veloce, meno statico , ed è questa la scommessa dei prossimi anni, anche se i pernottamenti sono aumentati in questo ultimo anno. Voglio condividere questo ultimo risultato che mi riguarda in modo diretto in primis con il Consorzio Turistico e ufficio turistico comunale, per l'ottimo lavoro svolto in questi anni ma anche gli uffici del comune, Turismo, Tributi e Bilancio, le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti che, nonostante i dubbi iniziali, mi hanno permesso di dimostrare che i proventi non sarebbero andati a coprire buchi di bilancio. E così ho fatto.