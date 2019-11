Trasporto Pubblico Locale: a Greve in Chianti sei nuove corse per cittadini e studenti

Sei nuove corse per rispondere alle esigenze della comunità chiantigiana. Da lunedì 18 novembre gli studenti e i cittadini di Greve, che utilizzano il mezzo di trasporto pubblico extraurbano per raggiungere le scuole o il luogo di lavoro a Bagno a Ripoli e Firenze, vedranno migliorare sensibilmente il servizio grazie all’attivazione di diverse nuove corse.

“La necessità è emersa dalle segnalazioni dei tanti genitori che da tempo si lamentavano perché i mezzi di trasporto per gli studenti risultavano troppo affollati, quando addirittura insufficienti – dichiara il sindaco Paolo Sottani - grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana, la Regione e Autolinee Chianti Valdarno, è stato possibile aggiungere anche alcune corse negli orari cosiddetti di “morbida”, migliorando di gran lunga la mobilità per Bagno a Ripoli e Firenze non solo per gli studenti, bensì per tutta la popolazione”. “E’ un risultato che viene da lontano - aggiunge l'assessore alla Mobilità Simona Forzoni - da quando il mio predecessore Stefano Romiti, oggi presidente del Consiglio comunale, ha iniziato ad adoperarsi per raggiungerlo – la tenacia dell’amministrazione, il sostegno dei tanti cittadini che ci hanno sistematicamente messi a conoscenza dei disagi, la volontà di offrire migliori servizi alla popolazione e in primis agli studenti, cittadini del futuro, hanno consentito il conseguimento di questo importante obiettivo”.

Le nuove corse istituite sono le seguenti:

· Corsa scolastica escluso sabato delle ore 07.00 Greve Parcheggio - Badia A Ripoli - Bagno A Ripoli - Firenze Obihall - Firenze Mezzetta – Firenze Montelungo

· Corsa scolastica escluso sabato delle ore 08.15 Firenze Montelungo - Bagno A Ripoli - Ritortoli - Strada - Greve Trento

· Corsa scolastica escluso sabato delle ore 10.45 Greve Trento - Strada - Ritortoli - Bagno A Ripoli - Firenze Montelungo

· Corsa scolastica escluso sabato delle ore 11.50 Firenze Montelungo - Bagno A Ripoli (12.15) - Ritortoli - Strada - Greve Trento

· Corsa scolastica escluso sabato delle ore 13.05 Greve Trento - Strada - Firenze Matteotti

· Corsa scolastica escluso sabato delle ore 13.55 Firenze Matteotti - Bagno A Ripoli (14.15) - Ritortoli - Strada - Greve Trento

Fonte: Ufficio Stampa

