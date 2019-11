Maltempo Pontassieve, strade inondate a Sieci come nel 1992

Ricostruiamo gli aggiornamenti dalle prime ora di stamattina sul territorio di Pontassieve

ore 6.30 E’ stato attivato il Centro Operativo Comunale (intorno alle ore 5,30) per fare fronte alla situazione di piena che nelle ultime ore si è aggravata. Chiusa via Colognolese nel tratto che va dall’intersezione con via di Grignano (acquedotto) all’intersezione con via di Vetrice a causa dell’esondazione del fiume Sieve all’altezza di Ponte a Vico. Chiuso il sottopasso carrabile di viale Diaz a causa del livello dell’Arno che risulta superiore alla quota delle caditoie che pertanto non ricevono più. Stiamo monitorando i punti critici in particolare la SS67 in corrispondenza di Sieci dove il torrente Sieci confluisce in Arno, viale Diaz in corrispondenza della confluenza dell’Arno con la Sieve, la zona del Fossato e le altre zone del paese che presentano ulteriori criticità. Per chi si trova a percorrere le strade si raccomanda massima prudenza

Ore 8,00 - Chiuso lo svincolo della variante alla SS67 in entrata e in uscita da in entrambe le direzioni per Viale Diaz e da e verso Piazza Mosca a Pontassieve

ore 8,45 - Chiusa la STRADA SS67 ARETINA IN LOCALITÀ “SIECI DI SOTTO”. Visto l’innalzamento dell’Arno in coincidenza dell’abitato di Sieci alla confluenza tra il fiume Arno e il torrente Sieci, si è resa necessaria la chiusura della strada statale e in conseguenza, a scopo preventivo, anche gli abitanti della abitazioni al piano terra sono stati fatti evacuare dal personale della protezione civile. La strada è chiusa nel tratto dalla rotonda di Ellera fino alla rotonda di Piazza Aldo Moro a Sieci. chi proviene da Monteloro immettendosi sulla SS67 deve svoltare verso destra. Per lo stesso motivo è chiusa anche la strada provinciale 84 verso e da Molino del Piano in località “I Giani”.

Si segnala anche la chiusura per uno smottamento in via di Parga, in località Castellare, nelle vicinanze dell’abitato di Fornello

ore 10 - Chiusi in via precauzionale gli accessi pedonali al Parco Fluviale da Via Algeri e da Piazza Mosca. Si raccomanda caldamente, per le prossime ore, a tutti cittadini di non avvicinarsi alla aree di pertinenza fluviale dell’Arno e della Sieve, per non sottoporsi a rischi inutili e facilitare il personale nelle operazioni di controllo. Le aree sono costantemente monitorate e la situazione è ancora in evoluzione

ore 11.05 - Montebonello. Nella frazione situazione sotto controllo. Nonostante la grande portata del fiume Sieve che ha invaso l’intero alveo, non si registrano, se non minime, esondazioni degli argini. La situazione è comunque in evoluzione e costantemente monitorata, anche in questo caso si raccomanda di non avvicinarsi alla aree di pertinenza fluviale

ore 17,10 - Dopo le operazione di drenaggio/pompaggio dell’acqua è in corso la pulizia della strada Statale 67 Aretina in località Sieci di sotto. La strada – che era chiusa dalle 8,30 di stamani a seguito dell’esondazione dell’Arno - sarà RIAPERTA ENTRO LE ORE 18.

Ripristinata dunque la viabilità ordinaria su questa importante arteria di collegamento tra tutta la Valdisieve e Firenze, grazie anche al lavoro delle squadre di operai di Comune di Pontassieve, Protezione civile e AER.

E' stato di qualche centinaio di metri il tratto della statale Tosco-romagnola che è stato chiuso in mattinata per l'esondazione dell'Arno e che ha spinto l'amministrazione comunale ad evacuare precauzionalmente i residenti delle abitazioni allagate collocate sul tratto interessato.

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ne ha parlato dalla Sala operativa della protezione civile, dove si trova per seguire la situazione del maltempo, con il sindaco di Pontassieve, Monica Marini.

Si tratta di un episodio, analogo a quella del 1992, determinato dalle interferenze tra il corso del fiume e la sede stradale. Il presidente e il sindaco hanno concordato, appena passata la situazione di emergenza, di affrontare il problema per individuare soluzioni con un intervento specifico e puntuale.

