Maltempo a Livorno, rinviato il concorso pubblico per geometra

A causa dell’allerta meteo che ha previsto per la giornata di oggi, lunedì 18 novembre , la chiusura a Livorno di tutte le scuole di ogni ordine e grado, la prova del concorso pubblico per esami per 15 unità profilo tecnico geometra ( categ.C), che avrebbe dovuto svolgersi oggi pomeriggio (ore 15.30) presso presso l’Istituto ITI “Galileo Galilei”, viene rinviata. Rinviata anche la seconda prova del medesimo concorso programmata per il 20 novembre.

Saranno comunicate quanto prima le nuove date di svolgimento con preavviso di 15 giorni.

Fonte: Comune di Livorno

