Montesport sconfitta, weekend chiaroscuro anche per le giovanili

Sconfitta secca per 3-1 per la Montesport in terra emiliana ad opera del fanalino di coda Volley Accademy Modena per la 5° giornata del campionato nazionale volley B2 girone F.

Le ragazze di coach Pistolesi hanno trovato una squadra in salute che grazie a questa vittoria vincono la prima partita del girone, facendo allontanare le montespertolei dai piani alta della classifica.

Piu' completa la e solida la squadra di casa delle giovani atlete modenesi che ha avuto piu' determinazione nel cercare la vittoria; d'altro lato le ragazze capitanate da Rubina Calamai, sono sembrate la brutta copia della squadra vittoriosa il turno precedente contro il Pontemediceo; fallose in battuta, poco determinati in attacco e approssimative in ricezione e difesa. Una squadra svogliata e poco lucida che ha lasciato per strada 3 punti pagando la sostanziale disconuita' di rendimento.

La Montesport e' scesa sul parquet di Modena con il il seguente sestetto: Pistolesi e Viti di banda, la giovanissima Alessia Galgani in cabina di regia (in sostituzione della titolare Elena Bernini ferma ai box per un infortunio allamani patito in allenamento ), Mazzini e Mangini centrali, Anichini libero e Calamai opposto.

Il primo parziale e' stato di chiara marca modenese che in poco piu' di 22 minuti ha vinto il set con il punteggio di 25-15; dopo un avvio di sostanzilae equilibrio (9-9 ; 10-12) le ragazze di coach Pistolesi si smarriscono e subito il break delle padroni di casa che allungano fino al 17-10 per poi vincere il set con il punteggio di 25-15 .

Ribaltagli gli equilibri nel secondo parziale; coach Pistolesi fa entrare Bellini al posto di Viti in attacco e la Montesport vince con merito il secondo set con il punteggio di 25 - 16 con un gioco a muro efficace ed una fase d'attacco vincente che ha messo in seria crisi la retroguardia modenese.

A questo punto si spenge la luce in casa Montesport; il terzo set viene vinto dalla squadra di casa dopo che la Montesport era avanti 23-19. Diversi errori in ricezione ed in difesa fanno si che le modenesi si aggiudichino meritatamente il set con il punteggio di 25-23. Da registrare,in questo parziale, l'infortunio al capitano della Montesport, Rubina Calmai, uscita dal parquet per un problema al ginocchio.

Il quarto set e' un monologo della squadra di casa che controlla agevolmente il gioco e si porta a casa i 3 punti con il punteggio di 25-18 con le ragazze bianco blu incapaci di prendere le contromisure agli attacchi veementi delle giovani atlete modenesi.

Accademy Volley Modena - Montesport Coop Moel : 3 - 1

parziali : 25-15 in 22 minuti; 16 - 25 in 22 minuti; 25-23 in 33 minuti ; 25-18 in 25 minuti



Accademy Volley Modena: TURCI (K), CARANDINI, ALLAMPRESE, CAITI, MASTROINARDI, MUZZIOL, RIGHI, BONFITTO, FIORETTI, PALTRINIERI, TONELLI, STECCONI, PICCININI (L1), SORBI (L2)

Allenatore : Sig. ENRICO STEFANINI



Montesport Coop Moel: PISTOLESI, CALAMAI (K), VITI, BELLINI, BERNINI, MAZZINI, MANGINI, COLLINI, ANICHINI (L1), VITRO' (L2), GALGANI, DOZI, CHECCHI

Allenatore: Sig.ra GIULIA PISTOLESI



Arbitri: Sigg.ri BONZANNI e ARTINA di Bergamo

Montesport, come sono andate le giovanili

VOLLEY UNDER 12 MONTESPORT

CAMPIONATO UISP GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE Montesport/ Savino del Bene Pignone Continua la serie di belle vittorie per la nostra U12 che in casa contro Savino del Bene Pignone registra un sonoro 3 a 0.

Parziali: 25/7 25/10 25/8.

VOLLEY MONTESPORT - Terza divisione

POLISPORTIVA SIECI ASD ROSSA vs MONTESPORT: 3-0

Parziali:25/22; 25/18; 25/19

E’ stata una partita combattuta, spesso in vantaggio, quella di ieri 15 novembre 2019, della Terza Divisione Montesport contro Le SIECI. La squadra del coach Volpini non è però riuscita a mantenere la concentrazione nei momenti decisivi lasciando alle avversarie margine per avanzare.

Ottima prestazione del libero Ginevra Frosali che ha difeso molto bene e non si è mai fatta sorprendere in ricezione.

VOLLEY MONTESPORT - UNDER 13 Campionato FIPAV

EMPOLI vs MONTESPORT

RISULTATI : 25/18 25/23 25/12

Ancora una sconfitta per la nostra Under 13 che, nonostante un buon gioco, incassa un 3 a 0 in campo esterno a Empoli.

Mancano la malizia e le chiusure in attacco e l’Empoli non perdona. Le nostre atlete, guidate dai coach Pistolesi e Buoncristiani, fanno vedere una buona tecnica, ma mancano le alzate giuste per andare a segno in attacco. Domenica prossima altra sfida difficile con Fucecchio ..Forza Forza Ragazze!=

Fonte: ufficio stampa

