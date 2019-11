Minaccia automobilista con le forbici per avere 50 euro: l'intervento della polizia

Ha tentato di estorcere 50 euro a un automobilista di passaggio da un distributore lungo la via Aurelia Nord a Pisa e l'ha minacciato con delle forbici. La transessuale 28enne, di origini brasiliane, D.S.F.F. è stata arrestata dagli uomini della questura di Pisa, una volta avvisati dal conducente, non senza difficoltà. Infatti è stato necessario per gli agenti utilizzare lo spray al peperoncino per respingere le aggressioni della trans. Dopo l'arresto, è avvenuto il trasferimento in carcere al 'Don Bosco' di Pisa per tentata estorsione aggravata.

