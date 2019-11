L’assessore regionale Federica Fratoni in visita alla vetreria Verallia di Pescia

Al termine dell’incontro sia Federica Fratoni che Aldo Morelli hanno confermato la ferma volontà di regione Toscana e comune di Pescia di collaborare con le realtà produttive del territorio, delle quali Verallia è certamente un’ eccellenza per risultati economico-finanziari che sta ottenendo in Italia e nel mondo e per l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla sicurezza dei lavoratori che caratterizzano la sua attività quotidiana.