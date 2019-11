Lupi Estintori Pontedera, gran vittoria contro La Spezia

Era necessaria una vittoria, e la vittoria è arrivata tra le mura di casa contro una squadra che fino a quel momento aveva perso soltanto una partita. I Lupi Estintori Pontedera battono così, con un netto 3 a 0 la Zephyr Trading La Spezia. I ragazzi di Mister Sansonetti fanno capire fin da subito che possono e devono vincere, per questo, tutti i 3 set, sono sempre stati a favore della squadra di casa sin dalle prime battute (25-15; 25-20; 25-14). Da evidenziare la grande perfomance del palleggiatore Tommaso Lazzeroni che, distribuendo bene il gioco, ha permesso agli attaccanti di finalizzare al meglio con il solito ed incontenibile Niki Hendriks che realizza 19 punti, seguito da Federico Lumini con 13. Ma tredici è anche il numero dei punti fatti a muro dalla squadra di Mister Sansonetti che, annienta così, la Zephyr Trading La Spezia rimanendo imbattuta in casa. La vittoria è frutto di un’ottima prestazione da parte di tutta la squadra che riesce anche a contenere bene il temibile opposto Vincenzo Sarpong, sia a muro sia in difesa, con il libero Filippo Taliani che, nonostante l’infortunio di sabato scorso a Bologna, ed ancora non al top della forma, scende eroicamente in campo fornendo una grande prestazione. La vittoria dà un’ottima iniezione di fiducia alla squadra di Pontedera che, fino ad oggi, ha ottenuto 9 punti su 9 nel proprio palazzetto. Peccato per la trasferta, che rimane ancora un tabù da sfatare, per questo, sabato prossimo, i Lupi Estintori Pontedera dovranno dimostrare di poter vincere anche lontano dalle mura amiche sfidando i Titan Services S.Marino, terz’ultimi in classifica. La gara verrà giocata alle ore 20.30 a Serravalle (RSM).

Lupi Estintori Pontedera 3

Zephyr Trading La Spezia 0

Parziali 25-15; 25-20; 25-14

Lupi Estintori Pontedera: Ferretti 8, Lusori, Coletti 7, Taliani, Rossi ne, Puccetti, Pantani, Grassini ne, Fruet , Lumini 13, Hendriks 19, Tamburo, Lazzeroni 1, Grassini 1.

All. Sansonetti – Benvenuti

Zephyr Trading La Spezia: Zaccaria ne, Vergassola ne, Biasotto 6, Sarpong 8, Comparoni 2, Podestà 1, Bottani 4, Vescovi, Fellini 7, Pierro, Vignali, Benevelli, Rossi.

All. Marselli

Fonte: Ufficio stampa

