Montesport, ecco come sono andate le giovanili

Di seguito i risultati delle giovanili della Montesport nel weekend.

VOLLEY UNDER 12 - CAMPIONATO UISP

GIOVEDÌ 21 NOV

MONTESPORT vs MILLELUCI CASALGUIDI

Parziali: 24/14. 25/20 25/17

Molto brave le nostre ragazze della Montesport che battono con un convincente 3 a 0 la Milleluci Casalguidi di Pistoia. Milleluci non riesce a contrastare gia dal primo set gli attacchi delle nostre ragazze e si arrende ad una Montesport nettamente superiore in ogni settore. Bene così avanti tutta!

MONTESPORT VOLLEY TERZA DIVISIONE

MONTESPORT vs EMPOLI PALLAVOLO SENIOR:0-3

Parziali:15/25; 22/25;20/25

Troppi errori in momenti decisivi e un po’ di inesperienza non hanno aiutato la squadra di Terza Divisione allenata dal coach Volpini contro un avversario alla portata delle montespertolesi.

VOLLEY MONTESPORT -Campionato U13 Fipav

MONTESPORT/ FUCECCHIO

Parziali:20/25 14/25 21/25

Bellissime le nostre ragazze scese in campo oggi con un nastro rosso nei capelli come solidarietà alla lotta contro la violenza sulle donne. Al fischio di inzio comincia il set con lo scambio dei saluti e dei pallocini rossi, Montesport fa' buon gioco ed è in vantaggio fino al 17 a 15 , quando il Fucecchio torna in partita e chiude il set . Si ripete lo stesso per il secondo set, dove pero' sul 8 a 11 per Fucecchio , le nostre atlete vanno in difficoltà in ricezione e in battuta, cedendo il vantaggio. Nel terzo set parte bene la Montesport, ma il Fucecchio mette a segno diversi punti chiudendo la partita. Motivate da coach Pistolesi e Buoncristiani le ragazze stanno cercando di migliorare l'assetto di squadra.

VOLLEY MONTESPORT GREEN

Montesport vs Liberi e Forti 1914

Prima partita pareggiata (21-17/17-21)

Bacci Campi Rossa vs Montesport

Seconda partita vinta 2-0 (21-13/21-15)

VOLLEY MONTESPORT UNDER 12 4x4

Prima partita persa 2-0 (25/16-25/12) contro il Calenzano volley;

Secondo match pareggiato contro San Quirico (primo perso 25/20 secondo vinto 25/23)

Fonte: Ufficio stampa

