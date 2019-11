Montesport si riprende e batte Siena in casa

Dopo la sconfitta della settimana scorsa contro l'ultima della classifica Accademy Volley Modena, alle ragazze montespertolesi si prospettava un incontro difficile contro il Convergenze Cus Siena della ex Altea Mezzedimi.

La Montesport si schiera in campo con Pistolesi e Bellini di banda, la giovanissima Alessia Galgani classe 2002 in cabina di regia, la debuttante Dozi opposta, Anichini libero, Mangini e Mazzini centrali.

Solamente 12 le atlete convocate da mister Pistolesi causa le assenze forzate per infortunio di capitan Rubina Calamai, Miriam Terlizzi, Chiara Checchi e di Elena Bernini.

Il primo set e' stato dominato totalmente dalle ragazze di casa che vogliono dimostrare le loro qualita' fin dall'inizio e non concedono nulla alle senesi vincendo agevolmente il parziale con il punteggio di 25 a 17 con punto finale di Irene Bellini che capitalizza una bella azione d'attacco sotto rete.

Il secondo ed il terzo set sono la fotocopia del primo; la Montesport gioca ogni pallone con la ritrovata grinta, carattere e determinazione: battute vincenti, tanta difesa e muri vincenti ed un buon gioco d'attacco hanno permesso alla squadra di casa di dominare le giovani atlete senesi e di vincere il match con i due parziali di 25 a 18.

Il punto finale che ha permesso alla Montesport di vincere alla partita, e' stato messo a segno dalla centrale Eleonora Mangini che ha appoggiato a terra una bel pallone alzato in modo millimetrico dal palleggiatore Alessia Galgani

Tripudio sugli spalti del Pala Alessandro con i sostenitori ad applaudire le ragazze bianco blu per la bella prova fornita e per il ritrovato collettivo.

Una buona prestazione che permette a mister Pistolesi di chiudere questa settimana di lavoro con serenita' e con 3 punti in classifica che fanno morale e che avvicinano squadra alla vetta della classifica.

Prossimo appuntamento sabato 30 novembre 2019 a Calci contro la VBC Volley

Questo il commento a fine gara di coach Pistolesi : " E' stata una settimana difficile a causa degli infortuni ma ce l'abbiamo fatta; complimenti a tutta la squadra per come ha saputo cancellare la sconfitta di sabato scorso a Modena e merito alle ragazze che questa settimana hanno lavorato duro applicando gli schemi provati in allenamento. E' stata una prestazione di carattere che ci fa ben sperare per il prossimo incontro fuori casa contro la temibile VBC Volley Calci. Una menzione particolare la dedico alla debuttante Benedetta Dozi che e' stata efficace in alcuni frangenti del match a muro ed in battuta"

Palloncini con cuori rossi: così la Montesport aderisce all’iniziativa della giornata contro la violenza sulle donne

MONTESPORT COOP MOEL - CONVERGENZE CUS SIENA : 3 - 0

parziali : 25 - 17 in 22 minuti; 25 - 18 in 22 minuti; 25 - 18 in 23 minuti.

MONTESPORT COOP MOEL: PISTOLESI, BELLINI. MAZZINI,MANGINI,VITI . DOZI, BERNINI (K), ANICHINI (L1), VITRO' (L2), GALGANI, COLLINI

Allenatore: Giulia Pistolesi

CONVERGENZE CUS SIENA: COLONNELLO, CASINI, PIANIGIANI, COCCHIA, PASQUALINI, MANCINI, ROMANELLI, MILANESI (K), DODDA,BARRO,MEZZEDIMI, BOVA (L1), GIGLIOTTI (L2)

Allenatore: Matteo Falchi

Arbitri: Sigg.ri GUACCI e SCIALPI di Pisa

Fonte: Ufficio stampa

