A Signa la mostra della Madonna del Granduca di Raffaello Sanzio

Arte, storia, cultura, tradizioni, è quello che si è vissuto per due giorni a Signa dove, in concomitanza con il tradizionale mercatino di Natale di Oberdranburg (città della Carinzia a cui Signa è da anni gemellata), quest’anno è stata inaugurata la mostra della Madonna del Granduca di Raffaello Sanzio, con la autentica copia ottocentesca realizzata da Antonio Meucci. La storia della copia di questo dipinto è fortemente legata a Ferdinando III che ne commissionò l’acquisto e che la volle poi con sé anche nel suo ritorno a Vienna, per poi farla tornare a Pitti nel 1814. Il Rotary Bisenzio Le Signe ha voluto anche in questo caso segnare la sua presenza, ed il suo interesse, per il territorio e per l’arte, facendo realizzare un pregevole pieghevole che spiega la storia del bellissimo quadro che potrà essere ammirato nella sala dell’Affresco del Comune fino al giorno 8 dicembre. Infatti come ha sottolineato la Presidente del RC Bisenzio Le Signe : “ il Rotary ha tra i suoi scopi quello di diffondere la cultura dell'arte, perché conoscerla permette di "connetterci" non solo con noi stessi ma anche con l'intera Umanità.” Nella Chiesa di San Lorenzo, gremita da Autorità e cittadini, il Dottor Maurizio Catolfi, quale ideatore e curatore, ha dato avvio ai festeggiamenti ed alla presentazione della Mostra, alla presenza del Direttore degli Uffizi , Eike Schmidt, che ha autorizzato la concessione del dipinto, del Sindaco di Signa Giampiero Fossi, del Sindaco della città gemellata di Oberdranburg, e dell’Assessore Regionale Monia Monni. Come ha sottolineato il Sindaco Fossi, questo quadro, nonché la presenza del Sindaco Austriaco sottolineano, se mai ve ne fosse bisogno, lo storico e forte legame fra Signa ed il periodo Lorenese della Toscana, ricordando in particolare che nei giorni scorsi il Comune ha curato il restauro la lapide nella Chiesa di Santa Maria in onore di Giuseppe Moneta, maestro di Cappella dei Lorena, che ebbe i suoi natali nel Castello di Signa. Fuori della bella mostra, sotto i portici di Viale Mazzini ed in Piazza Cavour, fra gli stand gastronomici della tradizione locale e delle città gemellate, si è respirata una festosa aria natalizia che nemmeno il brutto tempo è riuscito a guastare. A noi del Rotary Bisenzio Le Signe resterà la gioia di aver contribuito, con questo bel pieghevole, che raffigura nel frontespizio la serena maternità pensata dal grande Raffaello, ad un anticipo della prossima Natività del 25 dicembre.

Fonte: Ufficio stampa

