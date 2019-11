Liceo 'Montale', Lega Pontedera: "Soluzione container? Meglio ristrutturare ex Ipsia"

Le precarie condizioni degli edifici del Liceo Montale di Pontedera sono ormai da tempo sotto gli occhi di tutti. Dopo le due manifestazioni pacifiche organizzate dagli studenti, la Lega chiede chiarimenti alla Provincia.

“Abbiamo incontrato i rappresentanti di Istituto che ci hanno prospettato una situazione che ha dell’incredibile: aule allagate, muffa sulle pareti, servizi igienici inagibili e aule insufficienti per il numero di iscritti – commenta Rebecca Stefanelli, capogruppo Lega Pontedera – La Provincia ha stanziato 46.000 € per le riparazioni urgenti, ma questi soldi sono destinati alle scuole di Pontedera, Cascina e San Miniato, quindi gli interventi saranno minimi. È inaccettabile.”

Il nostro consigliere provinciale, Annalisa Cammellini, ha presentato un’interrogazione affinché la Provincia faccia chiarezza sulla questione dei c.d. “container” che i ragazzi stanno aspettando da ormai tre mesi. La Provincia ha scelto di acquistare le strutture mobili, anziché noleggiarle. Sembra quasi che, quella dei container, non sia una soluzione tampone, ma sia il modo con cui la Provincia intende risolvere la questione in maniera definitiva.

Anziché costringere gli studenti a seguire le lezioni all’interno di prefabbricati, sarebbe opportuno investire nella ristrutturazione dell’ex IPSIA che doveva essere riqualificata con fondi regionali nel 2015, ma l’aggiudicazione non è andata a buon fine e adesso l’edificio è in stato di abbandono. Sulla questione interviene anche il deputato pisano, Edoardo Ziello, che in passato ha frequentato proprio il Liceo Montale di Pontedera: “la Provincia sta ledendo il diritto all’istruzione degli studenti, costretti a fare lezione nei corridoi e in condizioni precarie. Il diritto allo studio, oltre all’insegnamento, prevede che siano garantiti spazi adeguati e strutture sicure. Gli studenti devono poter frequentare ambienti salubri e non a rischio, è un loro diritto e le istituzioni sono tenute a garantirlo.”

Fonte: Lega Pontedera

Tutte le notizie di Pontedera