Mancano ancora più di sei mesi alle elezioni regionali in Toscana, ma c'è il nome del candidato del Partito Democratico. Si tratta di Eugenio Giani, attuale presidente del Consiglio regionale della Toscana. Il suo nome era nell'aria ormai da settimane, nonostante un'ala del partito avesse proposto Simona Bonafè come figura di spicco per le prossime consultazioni. Giani venne a suo tempo indicato da Matteo Renzi come candidato, prima della nascita di Italia Viva.

Il PD ha sciolto le riserve, contrariamente a quanto accade dalla parte opposta. Il centrodestra sembra deciso a portare la leghista Susanna Ceccardi (ex sindaco di Cascina) o il primo cittadino di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Di certo, per adesso, c'è solamente Giani. Si voterà in tarda primavera.

Candidato PD Toscana: chi è Eugenio Giani

Nato a Empoli nel 1959, ha vissuto a San Miniato per pochi anni e poi si è trasferito a Firenze. Sposato con Angela, è padre di Gabriele e Lorenzo. Nel 1990 è nel Consiglio comunale di Firenze, incarico che mantiene per molti anni. Giani è stato eletto in Consiglio Regionale per la la prima volta nel 2010. Rieletto nelle elezioni del 2015, dal 25 giugno 2015 è Presidente del Consiglio Regionale della Toscana.

Uomo di cultura e appassionato di sport e storia, è stato, tra le altre cose, presidente del Museo Casa di Dante, presidente della Federazione Regionale dei Giochi Storici e presidente del Museo Stibbert. Ha curato numerosi saggi e volumi sportivi e culturali e nel dicembre 2018 è uscito con l'ultimo libro 'La Toscana Giorno per Giorno'. Ha lavorato anche a contatto col CONI.

