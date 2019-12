Acquisto Aglianese, scende in campo Antonio Tartaglione

Prima operazione di mercato per l'Aglianese: la società neroverde comunica di aver ingaggiato Antonio Tartaglione, centrocampista classe 1998 in uscita dalla Pistoiese. Nativo di San Vincenzo, il mediano ha già alle spalle due stagioni tra i professionisti con 34 presenze tra campionato e coppa e una rete all'attivo, tutte in maglia arancione.

"Sono qui per rimettermi in gioco - ha dichiarato Tartaglione - cercherò di mettermi a disposizione del mister e dei compagni per fare il meglio possibile. Ad Agliana ho trovato un ambiente molto ben organizzato e un gruppo affiatato, ci sono tutte le premesse per far bene".

"Antonio ci darà una mano importante - ha commentato il tecnico Matteo Cioffi - è un elemento giovane ma che ha già una lunga esperienza in serie C. Sarà con noi già a Montevarchi".

Fonte: Aglianese Calcio 1923 - Ufficio stampa

