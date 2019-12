Vandalizzata la macchina del consigliere leghista fiorentino Montelatici

"Un atto vile ed inammissibile, in un paese civile è inaccettabile il fatto che due consiglieri comunali della Lega vengano presi ad insulti ed ancor peggio il che sia stata vandalizzata tutta la macchina del consigliere Montelatici con una scritta gigante "Lega Merda ", rovinata con sfregi su tutta la carrozzeria e la rottura di uno specchietto. Ieri Matteo Salvini ha detto che in un paese civile la gente non dovrebbe essere protetta dalla polizia se va a cena. Questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che la cultura della democrazia ed il rispetto verso gli altri per i centri sociali è solo una chimera. Piena solidarietà al consigliere Montelatici e profondo disprezzo per gli autori del gesto vigliacco e balordo come coloro che lo hanno perpetrato" Dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.

"Credevo vivessimo in un paese civile, io volevo soltanto partecipare all'incontro con Matteo Salvini invece sono stato insultato insieme al mio amico e collega Emanuele Coccollini e successivamente ho dovuto subire una cosa del genere. Ma se pensano di spaventarmi si sbagliano proprio. Così facendo determinano solo in me la volontà di cambiare le cose e di contribuire a rendere Firenze una città più tollerante e rispettosa delle idee di tutti. Queste persone non hanno una cultura della democrazia. Ora più che mai è un nostro dovere cambiare le cose". Dichiara il consigliere comunale della Lega e presidente commissione di controllo in Palazzo Vecchio Antonio Montelatici".

Tutte le notizie di Firenze