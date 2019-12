Favole al telefono di Gianni Rodari: iniziativa del Dramma Popolare sulla sicurezza giovanile,

Il Dramma Popolare, dopo il successo ottenuto in occasione dell'iniziativa con il Gruppo " I Vincanto" dal titolo " Saluteremo il signor padrone " sulla sicurezza del e sul lavoro, continua il suo programma e propone per Mercoledì 4 Dicembre alle ore 9,00 presso l'Auditorium, piazza Buonaparte di San Miniato, uno spettacolo per i bambini della Scuola primaria e secondaria di primo grado sulla sicurezza giovanile, dal titolo "Favole al telefono di Gianni Rodari ", di e con Matteo Corradini. L'iniziativa si pone come obbiettivo di portare i ragazzi nel mondo delle favole e quindi dell'immaginazione, ma con il compito di rafforzare il loro valore dell'accoglienza, del fatto che siamo tutti uguali nei diritti, ma diversi l'uno dall'altro, di aiutarli a guardarsi dai tanti pericoli, ma anche a godere delle gioie della loro età. E allora, chi di Matteo Corradini avrebbe potuto proporre un viaggio di questo genere? Matteo Corradini è uno scrittore di grande talento, ma soprattutto un uomo di profonda sensibilità, capace di far giungere a tutti indiscriminatamente messaggi di pace, di inclusione, di solidarietà. e questo lo fa con le favole di Gianni Rodari, che molti conoscono, ma con un tatto veramente innovativo. Accanto a lui un illustratore famosissimo, Gek Tessaro che ,in diretta, accompagnerà le favole con immagini prodotte dal suo tocco inimitabile e , infine, Paolo Apollo Negri che suonerà uno strumento, l'hammond e che porterà il pubblico a scoprire suoni armoniosi e al tempo stesso particolarissimi. L'iniziativa é aperta a tutti.

Tutte le notizie di San Miniato