Colletta Alimentare, Round Table 76: raccolti oltre 1.700 kg nel Cuoio

Il 30 novembre si è svolta in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare organizzata dal Banco Alimentare che da 23 anni rappresenta l’evento di solidarietà più partecipato in Italia.

La Round Table 76 San Miniato Fucecchio if ha supportato attivamente questa iniziativa presso l’ Eurospin di San Miniato Basso.

Ci informa Paolo Bartali , presidente della Round Table 76 San Miniato Fucecchio if – ci riteniamo molto soddisfatti di questa giornata, come prima volta a San Miniato direi che è stato un successo , in quanto nel supermercato gestito da noi abbiamo raccolto circa 1.100kg , quasi triplicando il raccolto di cibo sul comune di San Miniato.

Si ringraziano per il supporto e la partecipazione il Sindaco Simone Giglioli, il Consigliere Delegato Michele Fiaschi ed il referente provinciale di Banco Alimentare Eugenio Leone.

L’iniziativa è stata coronata dal successo grazie alla generosità dimostrata dai cittadini di San Miniato che, nonostante il momento economico difficoltoso, hanno dimostrato una sensibilità diffusa verso il sociale dove sono stati raccolti oltre 1.700 kg nella giornata del 30 Novembre ai supermercati aderenti all’iniziativa nel comune di San Miniato.

Fonte: Round Table 76 San Miniato Fucecchio - Ufficio stampa

