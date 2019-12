Premio giornalistico Ciampi, a Natalia Aspesi premio alla carriera

Terza edizione del Premio giornalistico Carlo Azeglio Ciampi: a Natalia Aspesi il Riconoscimento Speciale alla carriera. Il 4 dicembre a Livorno le premiazioni.

Sarà consegnato alla giornalista e scrittrice Natalia Aspesi il Riconoscimento Speciale alla carriera nell’ambito della terza edizione del Premio Giornalistico Carlo Azeglio Ciampi istituito dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in memoria del Presidente Emerito della Repubblica che, durante il suo mandato, fu molto vicino ai giornalisti.

Il Premio per la sezione Carta Stampata è stato assegnato a Sara Lucaroni per l’articolo “Il buio sotto la divisa: quell’escalation di suicidi che lo Stato non guarda pubblicati su L’Espresso a giugno 2019.

Il Premio per la sezione Web è stato attribuito a Luca Rinaldi coautore con i colleghi Cecilia Anesi, Lorenzo Bagnoli e Giulio Rubino di una inchiesta intitolata “Vite spezzate, giustizia incompiuta” pubblicata in tre lingue su media italiani e internazionali. In Italia è stata pubblicata il 29 febbraio 2019 su La Repubblica e sul sito di IRPI – Investigative Reporting Project Italy.

Il Premio per la sezione Radio-TV è stato assegnato a Amedeo Ricucci per il servizio “Abuna: sulle tracce di Padre Paolo Dall’Oglio” andato in onda nello Speciale TG1 delle ore 23,30 del 29 luglio 2018.

“Mi raccomando, la spina dorsale, la schiena sempre dritta” diceva il Presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi che ha sempre incoraggiato i giornalisti a svolgere con cura e attenzione la propria attività professionale” ha commentato il sindaco di Livorno Luca Salvetti.

“Apprezzo la scelta del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Ordine, peraltro, a cui appartengo, di dedicare un premio al Presidente Ciampi ed ho ritenuto opportuno che la premiazione si tenesse a Livorno, nella città che ha dato i natali a Carlo Azeglio e soprattutto nel teatro che il Presidente emerito ha inaugurato il 24 gennaio del 2004, dopo un lungo ed impegnativo restauro durato anni. Intitolare un premio giornalistico al mio celebre concittadino, rende onore all'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ciampi ha portato lustro alla città di Livorno ed al nostro Paese in Europa e nel mondo con i suoi incarichi istituzionali ed è stato “interprete di una livornesità bella”.

“Il presidente emerito – ha concluso il sindaco – aveva a cuore temi di grande importanza come la difesa della Costituzione, la libertà e la dignità dei cittadini, l'integrità dell'informazione ed i giornalisti premiati hanno realizzato servizi su questi argomenti, rispettando i valori ed i principi del Presidente Carlo Azeglio Ciampi”.

“ Sono particolarmente soddisfatta di essere riuscita a portare a Livorno, citta natale sia del Presidente emerito Ciampi sia mia, la terza edizione del premio giornalistico Carlo Azeglio Ciampi” ha detto la vice presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Elisabetta Cosci.

“Quest’anno la giuria ha deciso di premiare tre lavori che rappresentano la migliore espressione del giornalismo d’inchiesta. I riconoscimenti sono stati assegnati ad una giovane collega freelance, ad un gruppo di 4 giornalisti anche loro freelance che hanno proseguito il lavoro del collega slovacco Jan Kuciak (ucciso nel febbraio 2018) e ad Amedeo Ricucci per il suo speciale dedicato a Padre Paolo Dall’Oglio e realizzato per la Rai.

La Giuria del Premio è composta dal Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, dalla vicepresidente Elisabetta Cosci, dal segretario Guido D’Ubaldo, dal tesoriere Nicola Marini, dai componenti dell’Esecutivo: Andrea Ferro, Nadia Monetti, Franco Nicastro, Alessandro Sansoni, GianMaria Stornello e dai Presidenti della Commissione Cultura, Alberto Lazzerini e del Comitato Tecnico Scientifico Maurizio Paglialunga.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Livorno, città natale di Ciampi, mercoledì 4 dicembre, ore 17:00, alla Goldonetta, ridotto del Teatro Goldoni.

MOTIVAZIONI

Natalia Aspesi - Riconoscimento Speciale alla carriera

Da 60 anni la sua penna è un tocco di classe a vergare piccole e grandi storie. Ha raccontato l’Italia e il mondo con il tratto della testimone disincantata capace di cogliere il senso dei fatti e delle persone, svincolata da ogni schema, libera da ogni condizionamento. Cronista di nera come di costume, attenta alle trasformazioni della società, implacabile di fronte alle prepotenze del potere e alle ingiustizie. E poi confidente alla quale affidare pubblicamente tormenti, delusioni e paure che sgorgano dalle profondità dall’animo umano. Vicende personali e intime attraverso le quali ha saputo dare forma al ritratto del paese e delle generazioni che lo abitano. Maestra di stile e di intelligenza, scrive capitoli della grande storia del giornalismo italiano.

Sara Lucaroni – Sezione Carta Stampata

Storie di uomini in divisa, una divisa lacerata dal disagio che non può contemplare un grido d’aiuto diventando un cappio che via via rischia di soffocarti. Storie di uomini spesso lasciati soli in forza di regolamenti arcaici, di paure e di vergogna. Storie, tante troppe, di ragazzi e padri di famiglia che ad un certo punto gettano la spugna al culmine di una sofferenza, in alcuni casi, sbrigativamente archiviata alla stregua di una questione privata per dissolvere ombre sconvenienti. Storie raccontate con uno stile narrativo essenziale a scansare ogni forma di sensazionalismo nel rispetto della verità e del dolore delle famiglie.

Luca Rinaldi – Sezione Web

Raccontare la criminalità organizzata significa immergersi come palombari nel buio di un abisso sfidando ogni corrente, consapevoli che la risalita non è per nulla scontata. Era il lavoro di Jan Kuciak, il giornalista slovacco ucciso nel febbraio 2018 perché raccontava gli intrecci tra il potere locale e le famiglie dell’ Ndrangheta capace di allungare i tentacoli al di là di ogni confine. E’ diventato l’impegno di un gruppo di giornalisti che ha scandagliato gli affari illeciti, le ramificazioni, le complicità, i silenzi. Una ricostruzione dettagliata, puntuale, rigorosa, tradotta in più lingue, nel segno della migliore tradizione del giornalismo d’inchiesta.

Amedeo Ricucci – Sezione Radio-TV

L’ inchiesta giornalistica condotta in Siria dall’ inviato Amedeo Ricucci, “Sulle tracce di Padre dall’Oglio”, svela particolari inediti sulla misteriosa scomparsa del sacerdote gesuita, avvenuta nel 2013 a Raqqa. L’autore, nella ricostruzione meticolosa degli ultimi giorni del sacerdote gesuita, si è avvalso di decine di testimonianze, che forniscono elementi fondamentali sulla sparizione di Padre dall’Oglio, su cui ancora non è stata fatta luce.

Testimonianze che al contempo tracciano la figura dell’uomo di pace, costantemente alla ricerca del dialogo, in una terra da lui profondamente amata e dilaniata dalla guerra civile.

Amedeo Ricucci, nel reportage, cattura l’attenzione del telespettatore scavando tra le parole degli intervistati e tra le macerie di una città fantasma sotto cui giacciono ancora tanti misteri. A guidare il percorso del racconto i passi del frate, con i sandali ai piedi, che su un terreno arido, inseguono la verità.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

