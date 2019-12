Regali di Natale made in Empolese Valdelsa: l'auspicio di Pavese (FdI)

Natale è alle porte, è tempo di addobbi, iniziative a tema, mercatini con prodotti da tante zone d’Italia e del mondo. Ma è anche il momento di fare una scelta d’identità, anche per i regali, grandi o piccoli che siano: invitiamo allora i cittadini a valutare di acquistare, per i propri doni, prodotti Made in Empolese-Valdelsa. Prodotti enogastronomici, piccolo artigianato, tantissime eccellenze dislocate negli undici comuni di zona. Acquistarli direttamente dai produttori o dai commercianti che li distribuiscono è la soluzione per dare un piccolo ma significativo contributo al rilancio del tessuto produttivo di qualità della nostra zona. Un tessuto produttivo che con i propri addetti ha deciso, nonostante tutto, di non delocalizzare. Per questo Fratelli d’Italia invita a dare una mano a chi porta avanti tipicità e tradizione. Saremo sempre al fianco di chi ha a cuore il territorio e la sua identità fatta di olio, vino, formaggi e salumi tipici, carciofo empolese, cipolla di Certaldo ma anche piccoli manufatti ceramici, vetro artistico, oggettistica di qualità, in pelle.

Federico Pavese, portavoce di zona Fratelli d’Italia

