Muro di Berlino, il Pd si scaglia contro le dichiarazioni di Palazzo (Lega)

I gruppi consiliari di maggioranza, Pd Certaldo e Lista civica Sarà Certaldo, e con il pieno appoggio del Partito democratico di Certaldo, esprimono piena soddisfazione per l'approvazione a maggioranza assoluta, nel consiglio comunale di venerdì 29 novembre, dell'ordine del giorno “Contro i muri della vergogna” in occasione del 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino (1989-2019).

“Ci sentiamo onorati-dicono i consiglieri- di affermare il valore del diritto internazionale e dei diritti umani, e allo stesso tempo, percepiamo preoccupazione per la crescente diffusione dell'ideologia dei muri che mina la convivenza planetaria. Onorati, inoltre, di sottolineare nuovamente la necessità di promuovere tra i cittadini la diffusione della cultura del rispetto, dell'incontro, del dialogo, della condivisione, della convivialità, della solidarietà, della pace e dei diritti civili.

Proprio da queste prerogative, nasce la nostra soddisfazione per aver approvato la proposta di impegnare i consiglieri e gli assessori componenti della Commissione Zummo, nel portare il tema del 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino e dei connessi valori di libertà di movimento e tutela dei diritti umani, come base per gli elaborati da svolgere nelle scuole che aderiranno al concorso”.

I consiglieri di maggioranza segnalano un fatto molto grave: “Siamo preoccupati e sdegnati per le parole del consigliere comunale della Lega Eliseo Palazzo, diffuse attraverso i canali social in merito alla questione. Il consigliere leghista in un suo post su Facebook, datato 3 dicembre 2019, afferma “Giusto celebrare la caduta del muro di Berlino, ma è inopportuno portare nelle scuole il tema della libertà di movimento fra gli stati e i diritti umani annessi a essa”.

Condanniamo e prendiamo le distanze da queste affermazioni che offuscano i concreti capisaldi della nostra Costituzione e nel suo rinnovamento attraverso l'azione pedagogica: libertà, eguaglianza, democrazia.

Crediamo, inoltre, che non sia mai da etichettare come “inopportuno” il tema della “libertà” e dei “diritti umani”. Allo stesso tempo crediamo, sia nostro dovere, diffondere e promuovere, la conoscenza dei nostri valori Costituzionali della diversità come elemento integrante, e la piena valorizzazione dei nostri diritti fondamentali che caratterizzano il nostro vivere civile da sempre.

Invitiamo - concludono - il consigliere Palazzo, a dimettersi dalla commissione Zummo, visto che non riconosce la virtuosità della diffusione, e della promozione, del valore dei diritti umani verso le nuove generazioni, ovvero ponendosi in chiaro contrasto con i principi della commissione stessa.”.

