Ruba whisky e dà un pugno alla cassiera: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri presso un punto vendita di una catena di supermercati, due equipaggi del Norm sono intervenuti in via Borgo San Lorenzo, dove un uomo ha provato a sottrarre 4 bottiglie di whisky ma è stato bloccato dagli addetti alla vigilanza. Quando ha capito che sarebbero arrivati i carabinieri, l'uomo ha dato in escandescenza e, dopo aver colpito con un pugno una cassiera, ha rotto una bottiglia di birra brandendo il coccio di vetro a mo’ di arma nei confronti di chiunque tentasse di impedirgli la fuga.

Momentaneamente trattenuto da dietro da un addetto alla vigilanza, è stato definitivamente bloccato e disarmato dai carabinieri, tempestivamente giunti all’interno del negozio. La cassiera colpita è ricorsa alle cure dei sanitari per la lieve lesione riportata all’anca. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Il malvivente, un 46enne tunisino, pregiudicato ma regolare sul territorio nazionale, è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di rapina impropria ed è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano.

