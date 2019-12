A piedi lungo la Pesciatina, in tasca la cocaina: arrestato

Un 26enne di Montecatini Terme, V.G. le iniziali, è stato arrestato in flagranza di reato perché aveva nelle tasche dei pantaloni durante un controllo dei carabinieri 6,5 grammi di cocaina divisa in 5 dosi. Il giovane è stato fermato lungo la via Pesciatina a Piedi, nell'area di Vedute a Fucecchio, vicino ai boschi delle Cerbaie. Ieri pomeriggio i carabinieri del Norm di Empoli lo hanno trovato mentre parlava al telefono, a piedi, una circostanza che ha subito destato sospetto, così come l'improvviso nervosismo alla vista degli uomini in divisa. Il controllo ha portato al sequestro della droga e all'arresto per detenzione ai fini di spaccio. Dopo una notte in camera di sicurezza, questa mattina si terrà il processo per direttissima. In passato il giovane era stato segnalato come assuntore di droga.

