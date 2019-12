Arriva il presepe a Ponte a Egola, lo porta Territorio in Comune

Per la prima volta durante le festività natalizie Ponte a Egola sarà arricchita dall’immagine del massimo simbolo del Natale, il presepio, segno di fratellanza e di amore per tutti gli uomini.

Domenica 8 Dicembre alle ore 11 in Piazza Spalletti Stellato sarà inaugurato un originale presepe frutto dell’ingegno degli abitanti della frazione. Un presepio che si caratterizza oltre che per le sue considerevoli dimensione e la originalità figurativa anche per l’utilizzo di soli materiali ecocompatibili.

L’opera è frutto della collaborazione tra l’associazione pontegolese “Territorio in comune” e il CCN di Ponte a Egola. Oltre alle due citate associazioni numerosi artigiani e commercianti hanno fornito gratuitamente la loro opera contribuendo a realizzare la significativa opera natalizia.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Associazione TERRITORIO IN COMUNE

