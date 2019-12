Settemila borracce per i piccoli studenti dell'Empolese Valdelsa, l'iniziativa di Acque

Ben 7mila studenti delle scuole primarie (dalla prima alla quinta elementare) dell’Empolese Valdelsa avranno un gradito regalo di Natale con l’arrivo delle borracce in alluminio marchiate Acque Spa: si parte per l’anno scolastico 2019/2020 per poi coprire l’intera platea degli studenti per i prossimi 5 anni.

Questa mattina all’Unione dei Comuni è stato presentato il progetto ufficiale alla presenza del sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti, con delega all’ambiente per l’Unione dei Comuni, e del vice presidente Acque Giancarlo Faenzi, oltre al resto degli assessori delegati del Comune: Luca Belcari (Montaione), Marco Pierini (Montespertoli), Lorenzo Nesi (Montelupo Fiorentino), Alessio Onnis (Castelfiorentino), Jacopo Masini (Certaldo), Vittorio Vignozzi (Vinci), Gabriele Paci (Capraia e Limite), Alessio Tanganelli (Cerreto Guidi), Massimo Marconcini (Empoli).

A conti fatti, con mezzo litro d’acqua bevuto dalla borraccia invece che da una bottiglia di plastica nelle mense scolastiche (progetto Acqua Buona), nel 2018 sono stati risparmiati 223 quintali di plastica e l’emissione di 526 quintali di co2.

"Dalla passata legislatura - ha spiegato Giunti - siamo passati all’attuazione oggi, Fucecchio aveva già cominciato con un appalto precedente con la fornitura della mensa ma ci seguirà per la consegna ai ragazzi delle medie e delle superiori. L'idea del progetto mi è venuta durante una visita agli studenti delle nostre scuole, ho fatto una promessa ai ragazzi e l'abbiamo mantenuta. Abbiamo altri progetti in cantiere, sempre legate all’ambiente, che verranno portati avanti dagli 11 comuni. Se Acque darà la sponda, potremo andare avanti".

"Consegnare 7mila borracce su 170mila abitanti porta a un'incidenza significativa - spiega Faenzi-. Dobbiamo convincerci che l’acqua del rubinetto è potabile, la nostra generazione la pensava così. Alla borraccia dobbiamo dare l’importanza del lavoro sulle nuove generazioni per rendere i nuovi cittadini consapevoli".

Elia Billero

